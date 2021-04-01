2021/04/01 | 22:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعود التوتر ليطبع من جديد العلاقة بين البطريركية المارونية في لبنان من جهة وحزب الله من جهة أخرى، بعد هدنة شهر، فصلت بين آخر خطاب شعبي للبطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الهجوم الحاد للبطريرك.. ترقب لرد حزب الله) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الهجوم الحاد للبطريرك.. ترقب لرد حزب الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).