الحداد: إقرار الموازنة (خطوة كبيرة)

2021/04/01 | 22:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ حازم محمد حبيب

أشاد نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير الحداد اليوم الخميس، بالجهود الاستثنائية للقوى السياسية الوطنية والكتل النيابية في تمرير مشروع قانون موازنة 2021.

وثمن الحداد في تصريح لـ"الصباح"، الجهود الكبيرة للجنة المالية وتنسيقها المتواصل مع الحكومة، كما اثنى على دور وفد حكومة إقليم كردستان واللقاءات التي اجراها للتوصل إلى التقارب والإتفاق بشأن المادة 11 المتعلقة بحصة الإقليم وتسوية المستحقات.

الحداد اكد ان "إقرار الموازنة لم يكن سهلاً، لكن المجلس نجح أخيراً في التصويت عليها بعد جهود كبيرة من جميع الأطراف"، داعياً الى "متابعة ومراقبة حسن تنفيذ بنودها".

وتابع: ان "قانون الموازنة يمهد الطريق لتنمية شاملة، وإقراره خطوة ايجابية باتجاه تعزيز استقرار السوق ورفع المستوى المعيشي للطبقات الفقيرة".

َوأعرب الحداد عن أمله بان "يكون ذلك دافعاً للعمل التضامني باتجاه التعافي من حقبة التحديات، وتجاوز الأزمات الاقتصادية والصحية، وترسيخ أسس العدالة الاجتماعية في البلد، وحلحلة الملفات والقضايا العالقة بين بغداد وأربيل".

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