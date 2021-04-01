المالية النيابية.. تعديل جديد في تعيين الموظفين بموازنة 2021

2021/04/01 | 22:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، الخميس، عن خفض شرط سنوات الخدمة لتعيين موظفي العقود على الملاك الدائم من 8 سنوات الى 5 سنوات.

وذكر الشبكي في مقابلة متلفزة تابعها موقع NRT عربية، اليوم (1 نيسان 2021)، انه "بالنسبة للمحاضرين والعقود مع وزارة التربية تم تضمين مبالغ تزيد عن ترليون وخمسمائة مليار دينار من قبل البرلمان لتثبيت من تنطبق عليه الشروط أو صرف منح مالية، والأمر مناط بوزارة التربية".

واضاف، أن "ما زاد عن 5 سنوات من خدمة العقود يتم تثبيته على الملاك، وذلك وفقا لبند في الموازنة، أما المشمولون فهم عقود التربية والكهرباء وبقية موظفي العقود في الدولة".

وكانت عضو مجلس النواب، سناء الموسوي، قد اكدت في وقت سابق، أن الحكومة اوقفت التعيينات كافة بموازنة 2021 باستثناء الوزارات الخدمية.

أوضحت الموسوي، أن "الوزارات المستثناة من إيقاف التعيينات هي وزارة البلديات والصحة والأوائل المشمولين بقانون 59 وحملة الشهادات العليا، مع الاحتفاظ بدرجات الحذف والاستحداث للسنوات الماضية".

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