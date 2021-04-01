تحت شعار (لتعود خضراء) حملة تشجير واسعة في خانقين

2021/04/01 | 22:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت شعار ( لتعود خضراء)، قامت مديرية بلدية خانقين صباح اليوم الخميس 2021/4/1 وبتوجيه من مديرها المهندس وائل مجدي موسى بحملة تشجير واسعة وذلك بالقرب من سد الوند..

ضمت الحملة التي شارك فيها السادة العضو القيادي المهندس هيرش حبيب مسؤول مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني في خانقين ودلير حسن ساية قائممقام قضاء خانقين ومسؤولي الدوائر الحكومية والحزبية، ضمت تشجير اكثر من ألف شتلة في المناطق القريبة من سد الوند ولذلك ضمن الجهود المبذولة لتكون المنطقة منتجع سياحي ولتعود المدينة خضراء كالسابق .

PUKmedia مكتب خانقين/ عباس حميد رشيد

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