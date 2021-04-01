بدء تطبيق قرار غلق المطاعم والمقاهي في السليمانية (فيديو)

2021/04/01 | 22:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دخل قرار غلق المطاعم والكافتريات في إقليم كردستان، حيّز التنفيذ مساء اليوم الخميس، حيث توجهت قوة أمنية لإجبار أصحاب المطاعم والمقاهي والكافتريات على تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا للصحة في كردستان.

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وأجرت كاميرا "ناس"، (1 نيسان 2021)، جولة في شوارع محافظة السليمانية، التي شهدت حملة مشتركة من قبل الأجهزة الأمنية والجهات المعنية الأخرى، لغلق المطاعم والمقاهي تنفيذا للقرارات الحكومية الأخيرة لمواجهة فيروس كورونا.

وشهد إقليم كردستان في الأيام الأخيرة الماضية، ارتفاعاً في مؤشر الإصابات بفيروس كورونا.

ووجهت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اقليم كردستان، في وقت سابق، بإغلاق المرافق الدينية بدءاً من الأول من نيسان القادم لغاية اليوم العاشر منه.

وذكرت اللجنة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (31 آذار 2021)، أنه "بسبب ارتفاع مؤشر الاصابات والوفيات بكورونا في اقليم كردستان ومن اجل مصلحة وسلامة وحماية حياة المواطنين تقرر اغلاق جميع الأماكن الدينية (الجوامع والتكايا والكنائس والمعابد وجميع الاماكن الدينية الاخرى) اعتبارا من يوم الخميس الاول من نيسان المقبل لغاية العاشر منه قبل حلول شهر رمضان".

واضاف البيان انه "لا يسمح لأي مناسبة واجتماع ديني واجتماعي داخل وخارج تلك الاماكن الدينية خلال تلك الفترة مثل الاوساط الدراسية والاماكن الاخرى التي تم اغلاقها منذ اكثر من ثلاثة اسابيع".

ودعت اللجنة "رجال الدين والمصلين المسلمين واتباع الديانات الاخرى القيام بمهامهم من اجل حماية صحة وحياة المواطنين".

وأعلن وزير صحة إقليم كردستان، سامان برزنجي، في وقت سابق، جملة من القرارات الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال برزنجي في مؤتمر صحفي، (30 آذار 2021)، إنه تقرر استمرار غلق المدارس والمعاهد والكليات حتى 10 نيسان القادم، ويستثنى من ذلك الامتحانات المقررة في الكليات والمعاهد.

كما تقرر غلق نقاط السيطرة بين مدن إقليم كوردستان وبين المدن العراقية تماماً في أيام الخميس والجمعة والسبت، بحسب وزير الصحة.

وأشار برزنجي إلى إغلاق المطاعم والمقاهي من التاسعة ليلاً حتى السادسة صباحاً، فضلاً عن ضرورة استمرار إجراء فحص الكشف عن كورونا في المنافذ الحدودية والمطارات لكل القادمين إلى إقليم كوردستان.

وبشأن الدوام في دوائر الدولة أكد أنه "يتوقف الدوام فيها خلال أيام الخميس والجمعة والسبت".

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