يمن الأحزان ومبادرة السعودي الفرحان! - منذر علي

2021/04/01 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منذر_علي مساء الأحد، 21 مارس الماضي ، كشفت السعودية كعادتها، عن وجهها القبيح، فقصفت عددًا من المدن اليمنية، كانت على رأسها العاصمة صنعاء التي تضم مواطنين من مختلف المناطق اليمنية.



وبعد أقل من 12 ساعة، أي ظهر الاثنين، 22 مارس، كشفتِ السعودية، على غير عادتها، عن وجهها المليح، وقدم الوزير الفرحان مبادرة سياسية بدتْ كما لو أنها طُرحت لتخفيف الأحزان، بعد أن دمرت المباني وأرعبت السكان، تتضمن:" وقف إطلاق نار ......





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