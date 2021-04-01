"جريمة مروعة" لشاب عراقي بحق فتاة بعد رفض طلب لجوئه

2021/04/01 | 23:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضحت الصحيفة، أن مانغوري الذي رفض طلب لجوئه، قام بتقطيع جثة كوكس إلى سبعة أجزاء على مدار أسبوع، ثم تخلص من ملابسها ومتعلقاتها برميها في صناديق القمامة والغابة.

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