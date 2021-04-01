الحشد الشعبي يقصف تجمعا لداعش في ديالى

2021/04/01 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

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عاجل..🟥 عقب تصديه لتعرض إرهابي..



اللواء 28 بالحشد الشعبي يقصف تجمعا لـ"داعش" في ديالى

🔷 قامت قوة الاسناد الناري في اللواء 28 بالحشد الشعبي، بقصف تجمع لفلول "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى.

🔷 وتمكنت القوة من إيقاع إصابات مباشرة في صفوف فلول "داعش" الإرهابي.

🔷وكانت قوة من اللواء 28 بالحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم الخميس، من التصدي لتعرض شنه فلول "داعش" الإرهابي شمال خانقين بمحافظة ديالى.

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