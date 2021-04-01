بعد يوم من اقرار مجلس النواب لقانون موازنة 2021 ...بدء صرف رواتب منتسبي وزارة الكهرباء

2021/04/01 | 23:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت وزارة الكهرباء، عن بدء صرف رواتب منتسبيها بعد يوم من اقرار مجلس النواب لقانون موازنة 2021.وذكر بيان للوزارة "بعد المساعي الكبيرة التي قدمتها وزارة الكهرباء بشأن تامين وتضمين مستحقات عقود واجور الكهرباء، واستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم ١١٤ باشرت الوزارة اليوم الخميس بتسليم صكوك صرف مستحقات منتسبيها من العقود والاجور في كافة تشكيلات الوزارة لشهر واحد".وأضاف "بناءً على ما أقره مجلس النواب يوم أمس الاربعاء بتصويته على الموازنة العامة للدولة، بدأت الوزارة اليوم الخميس، فوراً بأجراءات تأمين باقي المستحقات الواجبة الدفع لعام ٢٠٢٠، وتأمين مستحقات عام ٢٠٢١ الحالي، من خلال المخاطبات الرسمية والمراجعات مع الوزارات المعنية وأعداد قوائم الجباية المركزية، وان المستحقات ستصرف بأنتظام خلال اشهر السنة الحالية لهم".وتابع "تم اليوم الخميس، تأمين رواتب موظفي الوزارة من الملاك الدائم وسيتم صرفها يوم الاحد من الاسبوع المقبل" مشيراً الى ان "إقرار الموازنة الذي تم التصويت عليه سيكون كفيلاً بأنتظام صرف الرواتب في مواعيدها المقررة"./انتهى8

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