واشنطن: اجتماع الدول الموقعة على الاتفاق النووي خطوة إيجابية

2021/04/01 | 23:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ رحبت وزارة الخارجية الأمريكية باجتماع الدول الموقعة على اتفاق إيران النووي يوم الجمعة، واعتبرته "خطوة إيجابية".جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الخميس.وفي وقت سابق أكد برايس أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن يناقش مع الحلفاء الأوروبيين سبل إنعاش الاتفاق النووي من خلال "سلسلة خطوات أولية" من قبل الجانبين، أي إيران والأطراف الموقعة على الاتفاق.ومن المقرر أن يعقد يوم غد الجمعة اجتماع افتراضي بين مسؤولين من إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لمناقشة العودة المحتملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق الموقع في عام 2015، حسبما أكد الاتحاد الأوروبي الخميس./انتهى8

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