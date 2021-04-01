الحكومة العراقية توافق على 3 توصيات لمواجهة كورونا

2021/04/01 | 23:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وافق مجلس الوزراء، الخميس، على عدد من توصيات وزارة الصحة بشأن مواجهة جائحة كورونا، أبرزها شراء كميات إضافية من لقاح شركة فايزر.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان اليوم، (1 نيسان 2021)، ان "التوصيات نصت على تولي وزارة المالية تمويل وزارة الصحة مبلغا مقداره (8.126.820) دولارا فقط، ثمانية ملايين ومئة وستة وعشرون ألفا وثمانمئة وعشرون دولارا؛ لتوريد الوجبة الأولى من لقاح شركة فايزر البالغ مقداره نحو 3 ملايين دولار من تخصيصات الوزارة للأشهر المقبلة".

وأضاف البيان، "على أن يجري استقطاع المبلغ المذكور لصالح وزارة الصحة من محفظة البنك الدولي للمشروعات المتعثرة في العراق، عن قيمة (2) دولار تدفع مقدما عن كل جرعة في الاتفاقية، فضلا عن مبلغ مقداره 5.1 مليون دولار، عن قيمة أكثر من 512 ألف جرعة، في الوجبة الأولى من الاتفاقية".

وتابع، كما "نصت التوصيات التي صادق عليها مجلس الوزراء على شراء كميات إضافية من لقاح شركة فايزر، بعد أن تعاقد العراق مع الشركة لشراء 1.5 مليون جرعة، وتخويل وزير الصحة صلاحية التعاقد مع المتقاعدين من الأطباء الاستشاريين والاختصاص لسد النقص الحاصل في المؤسسات الصحية، وبمبلغ شهري مقداره مليون دينار، للحاجة الماسة لخدماتهم، على أن يكون عملهم بحسب المؤسسات الصحية وخلال فترة فيروس كورونا".

وتضمنت التوصيات أيضا، "تلقيح وزارة الصحة المقيمين العرب والأجانب وبضمنهم الدبلوماسيون والعاملون في المنظمات الدولية داخل العراق".

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