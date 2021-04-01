2021/04/01 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثابة أرسطية لفيلولوجيا عبد الجبار خضير عباس في كتابه – تحريم الغناء –إباحة النص والهيمنة الفقهية محمد يونس انعدام التفسير الأحادي – نبدأ من تأكيد لدينا نجدهُ مؤسفاً حيث تهتم منظومات تاريخ الفقه الإسلامي بتفسير أحادي وفي داخله تفسيرات متعددة، وهذا التفسير الأحادي يختص بالعامة، فيما التفسيرات المتعددة تكون دائرة نقاشية يشترك فيهاأصحاب الخطاب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الجبار خضير عباس في كتابه ( تحريم الغناء ) قراءة: محمد يونس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد الجبار خضير عباس في كتابه ( تحريم الغناء ) قراءة: محمد يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).