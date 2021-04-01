2021/04/01 | 23:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، تحرير مختطف وإلقاء القبض على الخاطفين، في منطقة الكرادة، وسط العاصمة بغداد.وذكر إعلام الشرطة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من اللواء الخامس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحرير مختطف والقبض على الخاطفين وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

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