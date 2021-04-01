"ستاندرد.آند.بورز" يغلق أعلى 4 آلاف نقطة لأول مرة على الإطلاق

2021/04/01 | 23:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة اليوم الخميس، ليتجاوز "ستاندرد آند بورز" مستوى 4 آلاف نقطة، لأول مرة على الإطلاق.

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