محدث.. ارتفاع قوي لأسعار النفط عند التسوية بعد قرار

2021/04/01 | 23:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بنحو 4 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار تحالف "أوبك+".

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