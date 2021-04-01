2021/04/01 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي من التصورات الراسخة في عقول الكثير من المؤمنين أن الجنة كمكان جاهز للإستقبال الدائم لكل من أمن وعمل صالحا وأستحق وعد الرب بها، مستندين في ذلك على الكثير من الروايات والتأويلات النصية التي تبشر الناس بالجنة، ومن ذلك النص التالي (وأدخلي جنتي وأدخلي في عبادي) وكذلك (يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية) وأيضا (أزلفت الجنة للمتقيين)، وغيرها الكثير من النصوص الدالة على نوال الحسنى والجزاء ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).