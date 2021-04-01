واشنطن تحذر موسكو من

2021/04/01 | 23:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الولايات المتحدة، الخميس، تحذيرا إلى روسيا من "ترهيب" أوكرانيا، التي أشارت بدورها إلى أن موسكو تعزز انتشار قواتها عند الحدود.

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