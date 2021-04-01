طقس العراق في شهر نيسان.. متنبئ يحدد فرص الأمطار ويتوقع مرتفعاً جوياً ’’أفريقياً’’

2021/04/01 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادنشر المتنبئ الجوي الأقدم، في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، اليوم الخميس (1 نيسان 2021)، توقعاته حول حالة الطقس خلال أيام شهر نيسان الجاري.وقال عطية، في منشور له عبر جداريته على ’’فيسبوك’’، انه "باتفاق نماذج الطقس العالمية، فأن الجفاف والضعف واضح في كميات و فرص هطول الأمطار هو الغالب على ايام شهر نيسان / ابريل 2021 ".وأضاف "كما وإن نيسان لا يختلف عن شهر آذار في جفاف الحالات الجوية العابرة بسبب ضعف المد الرطوبي المداري من البحر الأحمر والناتج عن تمركز مرتفع جوي على أفريقيا يعمل كحائط صد يمنع الإندماج وبالتالي تقليل من قوة الحالات العابرة".وبين "هنالك بعض الأمطار خلال الشهر تتركز أغلبها على مناطق من مدن الشمال رغم انها فرص ضعيفة"، مشيرا "وهذا لا يمنع من فرص تشمل باقي المدن وهي أيضا ليست شاملة وستعاني من الضعف".

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