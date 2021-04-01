الكشف عن رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة في موازنة 2021

2021/04/01 | 23:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن النائب اسعد المرشدي، الخميس، عدم وجود اي استقطاعات في رواتب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث في قانون موازنة العام الحالي.

وذكر المرشدي في تصريح صحفي تابعه موقع NRT عربية، اليوم (1 نيسان 2021)، ان "قانون موازنة سنة 2021، لم يتضمن استقطاعا في رواتب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث، فهذا الأمر تم الغاؤه بإلغاء المادة الخاصة باستقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين، التي رفضها البرلمان".

واضاف، ان " تم الغاء هذه الفقرة، لان هذه الاستقطاعات لاتؤثر بصورة كبيرة على الموازنة".

وكان مجلس النواب قد صوت، امس الاربعاء، على إلغاء المادة 20 من النص المقترح لمشروع موازنة 2021، والتي نصت على فرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين، ومن بينها رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.

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