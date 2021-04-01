حيلة ’شيطانية’.. القبض على متاجر بالذهب المزيف وضبط كمية من المخشلات

2021/04/01 | 23:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

القت شرطة العاصمة بغداد، الخميس، القبض على تاجر ذهب مزيّف، وبحوزته كمية منه.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 نيسان 2021)، إنه "بعد ورد معلومات موثقة من مصادرنا بقيام شخص مجهول الهوية ببيع المخشلات الذهبية المزيفة في سوق الحسينية (حسينية الزهور) ضمن اعمال مركز شرطة العدالة وبناء على ذلك تشكّيل فريق عمل لمتابعة صحة المعلومة، وتمكن فريق العمل من القاء القبض على المتهم وبحوزته كمية تقدر بأكثر من ربع كيلو من المخشلات الذهبية المزيفة التي يقوم ببيعها في سوق الحسينية على أساس أنها حقيقيه وليست مزيفة".

وأضاف، أنه "دونت اقواله بالاعتراف وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق احكام الماده ٤٥٦ ق ع".

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