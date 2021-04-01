التحالف يعلن إحباط هجمات جديدة للحوثيين

2021/04/02 | 00:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، صد وإحباط ما وصفه بـ"محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، في إشارة إلى الحوثيين.

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