التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

2021/04/02 | 00:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال التلفزيون الرسمي السعودي إن قوات التحالف أحبطت هجوما بطائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) باليمن صوب مدينة خميس مشيط جنوب المملكة.من جهته، كتب المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر": "سلاح الجو المسير يتمكن بفضل الله من استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين نوع قاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة".وأضاف "يأتي هذا الاستهداف ردا على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا".وكانت قوات التحالف أعلنت في وقت سابق من اليوم عن إحباط هجوم صاروخي كانت الجماعة تخطط لتنفيذه في جبهة محافظة مأرب.ويأتي ذلك على خلفية تكثيف "أنصار الله" في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على مواقع في عمق الأراضي السعودية.وقبل أسبوع، أعلنت السعودية مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار تحت مراقبة الأمم المتحدة، لكن الحوثيين كثفوا هجماتهم./انتهى9

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