العراق.. توقعات بأمطار في 6 محافظات

2021/04/02 | 00:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير توقعات الطقس، الى انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع استقرار الرياح وامطار خفيفة يوم غد ،الجمعة، في 6 محافظات.

وذكر المتنبىء الجوي صادق عطية في تدوينة على فيسبوك، اليوم (1 نيسان 2021)، انه" تستقر الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي في كافة المدن ..



وتكون خفيفة السرعة عموما".

واضاف، انه "يطرأ انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال ساعات النهار، لكن الانخفاض سيكون واضحا يوم السبت وتعود الاجواء الربيعية، على ان تعود للارتفاع قبل نهاية الاسبوع" .

واوضح، ان "امطارا خفيفة متوقعة مساء الجمعة وفجر السبت تشمل مناطق من نينوى ودهوك وكركوك واربيل والسليمانية وشمال صلاح الدين".

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