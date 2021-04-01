2021/04/02 | 00:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركتا فايز وبينونتك، الخميس، أن الحماية التي يوفرها لقاحهما ضد كورونا، لا تزال عالية بعد ستة أشهر، على الأقل، من أخذ الجرعة الثانية، وذلك وفقا لنتائج المرحلة الثالثة من التجربة السريرية الجارية للقاح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أخبار "جيدة" من فايزر بشأن مدة فعالية اللقاح) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أخبار "جيدة" من فايزر بشأن مدة فعالية اللقاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).