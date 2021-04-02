لاأمل في إجراء إنتخابات في العراق . - محمد السعدي

2021/04/02 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_السعدي مرة أخرى أن أجد نفسي امام سلسلة محنة الإنتخابات في بلدي العراق لكثرة التداول في ألفاظها وتضارب الأراء حولها والنتيجة المرجوة منها واحلامها الوردية في ظل تداعيات وضع العراق الخطير منذ إحتلاله عام 2003 من قبل الغزاة الامريكان والعراقيين المتعاونين مع أجندته في تحطيم وحدة العراق الوطنية رغم شبح الدكتاتورية ، لكن كانت هناك لحمة وطنية وإرادة جماعية في المواطنة والإنتماء .



لا أمل في إجراء انتخاب ......





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