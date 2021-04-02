الكاميرات تلتقط وصول والد هالاند ووكيل أعماله إلى برشلونة

2021/04/02 | 01:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن اهتمام فريق برشلونة بالتعاقد مع النجم النرويجي، إرلينج هالاند، يتزايد بعد رصد وصول والد هداف بروسيا دورتموند الألماني ووكيل أعماله مينو رايولا إلى إسبانيا صباح الخميس.

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