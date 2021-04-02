"مقترح ألماني بمليارات الدولارات" لإعادة إعمار مرفأ بيروت

2021/04/02 | 02:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن ألمانيا ستتقدم، الأسبوع القادم، بمقترح تبلغ تكلفته مليارات الدولارات إلى السلطات اللبنانية وذلك لإعادة إعمار مرفأ بيروت، في محاولة لاستقطاب السياسيين نحو تشكيل حكومة قادرة على وضع حد للانهيار المالي في البلاد.

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