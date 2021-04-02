حادثة الحرم المكي.. سيل من الإشادات بعد فيديو

2021/04/02 | 03:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل السعوديون بشكل واسع مع مصلي ضرب بكرسي الشخص الذي كان يحمل سلاحا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية وسط المصلين قبل اعتقاله، الخميس، من قبل الشرطة السعودية.

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