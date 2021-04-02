الأردن يرحّل

2021/04/02 | 03:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت السلطات الأردنية 3 لاجئين سوريين بترحيلهم من الأردن، خلال 14 يوما، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.

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