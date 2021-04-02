2021/04/02 | 04:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أعضاء مجلس الأمن الدولي، الخميس، إنهم يدينون "بشدّة مقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال" في ميانمار (بورما)، وذلك في بيان صدر بالإجماع بعدما خففت الصين كثيرا من نبرة النص ومضمونه خلال مفاوضات شاقة استمرت يومين.

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