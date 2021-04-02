إلى أين سينتهي الصراع حول جريمة ختان الإناث؟

2021/04/02 | 04:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ختان الإناث هو في العرف العالمي جريمة بكل المقاييس فهو جريمة ضد الطفولة وضد المرأة وكما يراه الكثيرون ضد الإنسانية.

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