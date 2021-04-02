كندا تعتزم استقبال المئات من العراق

2021/04/02 | 05:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كندا، الخميس، عن خططها لإعادة توطين المئات من اللاجئين الأيزيديين وغيرهم من الناجين من قبضة تنظيم داعش الإرهابي في العراق، في مساعيها للم شمل اللاجئين بالناجين من عائلاتهم.

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