بريطانيا تؤكد رصد العشرات من حالات تجلط الدم بعد تلقي لقاح

2021/04/02 | 06:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطات الصحية البريطانية، الخميس، رصدها 30 حالة نادرة من التجلط الدموي عقب استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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