الخفاجي: لا يمكن عودة المظاهر المسلحة في سنجار

2021/04/02 | 06:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، وجود درجات وظيفية للقوات الأمنية لأهالي قضاء سنجار بمحافظة نينوى ضمن موازنة 2021، فيما أكد أنه لا يمكن عودة ...

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