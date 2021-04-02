الحشد الشعبي يتصدى لتعرض إرهابي في ديالى

2021/04/02 | 06:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، التصدي لتعرض إرهابي في محافظة ديالى في العراق.

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