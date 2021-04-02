2021/04/02 | 07:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حبوب كبتاغون موضوعة على مكتب ضابط في قوى الأمن الداخلي اللبنانية، قسم مكافحة المخدرات في بيروت في 11 حزيران/يونيو 2010 © ا ف ب/ارشيف جوزيف عيد دبي (أ ف ب) – ألقت شرطة دبي القبض على رئيس عصابة تهريب مخدرات مطلوب دولياًّ ويعتبر أحد أكبر زعماء المخدرات في فرنسا، وذلك بعد صدور النشرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دبي تعتقل رئيس عصابة تهريب مخدرات الأبرز في فرنسا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دبي تعتقل رئيس عصابة تهريب مخدرات الأبرز في فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).