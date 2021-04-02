صندوق النقد يحذّر من اضطرابات اجتماعية قد تنجم عن تفاقم عدم المساواة بسبب كورونا

2021/04/02 | 07:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة لشعار صندوق النقد الدولي في مقره بتاريخ 15 نيسان/ابريل 2020 © ا ف ب/ا ف ب/ارشيف سول لويب واشنطن (أ ف ب) – حذّر صندوق النقد الدولي في تقرير الخميس من أنّ عدم المساواة التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 قد تؤدّي إلى تآكل ثقة الناس بحكوماتهم وإلى اضطرابات اجتماعية.وقال الصندوق في […]

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