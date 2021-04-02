2021/04/02 | 07:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روته خلال تلقيه نتائج استطلاعات الخروج 17 آذار/مارس 2021 © توزيع مشترك/اف ب لاهاي (أ ف ب) – نجا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بفارق ضئيل فجر الجمعة إثر تصويت النواب على مذكرة لحجب الثقة طرحتها المعارضة التي تتّهمه بالكذب خلال المفاوضات الجارية لتشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.وروته، الذي فاز حزبه بأكبر عدد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء الهولندي ينجو إثر تصويت على مذكرة لحجب الثقة عنه) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء الهولندي ينجو إثر تصويت على مذكرة لحجب الثقة عنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).