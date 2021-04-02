2021/04/02 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#إلهام_مانع صمت الإسلاموفوبيا![1] (1) ابتسمت عندما قرأت تويت للكاتب والفيلسوف وعالم الأعصاب الأمريكي سام هاريس في مقال نشر في الأتلانتيك، قال فيه: "الإسلاموفوبيا: كلمة ابتكرها فاشيون، يستخدمها جبناء، كي يتلاعبوا بالبلهاء".
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#إلهام_مانع صمت الإسلاموفوبيا![1] (1) ابتسمت عندما قرأت تويت للكاتب والفيلسوف وعالم الأعصاب الأمريكي سام هاريس في مقال نشر في الأتلانتيك، قال فيه: "الإسلاموفوبيا: كلمة ابتكرها فاشيون، يستخدمها جبناء، كي يتلاعبوا بالبلهاء".
كلمات قوية، جارحة بالأحرى، لكنها لا تضيع أي وقت في توجيه انتباهنا إلى جوهرها: التلاعب بهذا المفهوم واستغلاله.
الإسلاموفوبيا مصطلح أصبح رائجاً، يُستخدم لوقف أي نقاش جدي ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صمت الإسلاموفوبيا! - إلهام مانع) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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