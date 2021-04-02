القضاء الأميركي يتّهم زوجين بالسعي للالتحاق بالجهاديين في اليمن

2021/04/02 | 08:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمار بعد انفجار شاحنة مفخخة في وسط مقديشو في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2017 © ا ف ب/ارشيف محمد عبدي وهاب واشنطن (أ ف ب) – أعلنت وزارة العدل الأميركية الخميس توجيه تهمة “التآمر لتقديم دعم مادّي لمنظمة إرهابية أجنبية” إلى زوجين أميركيين اعتقلا أثناء محاولتهما الصعود على متن سفينة متّجهة إلى اليمن بقصد […]

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