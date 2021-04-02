رئيس ريال مدريد يدعو إلى انتخابات جديدة في النادي

2021/04/02 | 08:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عهد فلورنتينو بيريس فاز ريال مدريد بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا © AFP/ارشيف جيوسيبي كاكاتشي مدريد (أ ف ب) – دعا رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريس إلى إجراء انتخابات جديدة في النادي، بحسب ما أعلن ثالث الدوري الإسباني الخميس.ويقضي بيريس البالغ 74 عاماً فترة رئاسته الحالية التي بدأها عام […]

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