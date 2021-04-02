تصفيات مونديال 2022: “معجزة دويسبورغ” تضع مقدونيا الشمالية على الخارطة العالمية

2021/04/02 | 08:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهاجم مقدونيا الشمالية غوران بانديف يفتتح التسجيل في مرمى ألمانيا في الجولة الثالثة في الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، في دويسبورغ في 31 آذار/مارس 2021 © ا ف ب/ا ف ب إينا فاسبندر سكوبيي (جمهورية مقدونيا الشمالية) (أ ف ب) – وقعت مقدونيا الشمالية تحت سحر إنجاز منتخبها الوطني […]

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