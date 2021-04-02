فنانة عراقية تحدث ضجة بعد اعلانها

2021/04/02 | 08:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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أثارت الفنانة العراقية المقيمة في مصر، فاتن فتحي، المعروفة باسم "نادية العراقية"، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت نادية العراقية في منشور على فيسبوك تابعه NRT عربية، (2 نيسان 2021)، انها "قدمت اليوم على تأشيرة لاسرائيلوحروح لوعجبني الوضع حسكن هناك، مش لاقية نفسي فبلاد العرب واتخنقت يا رب تجي الموافقة واخلص بقى".

وأثارت نادية جدلا واسعا، بعد كتابتها هذا المنشور، الا أنها سرعان ما خرجت لتوضح حقيقة تلك الكلمات، قائلةً: "يا روح قلبي أنتم ممكن تصدقوا الشمس طلعت من الغرب لكن نادية تخون عروبتها ده المستحيل ولو ملكوني نص تل أبيب".



واضافت: "عاش العرب وعاشت فلسطين وربنا قادر يطردهم شر طردة، كل أبريل وأنتم بخير وأكذب عليكم..



بحبكم جدا..



وشكرا للي مصدقوش وعندهم ثقة فيا".

N.A

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