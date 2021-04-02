تعليق جديد من أمير سعودي على زيارة مصطفى الكاظمي إلى الرياض

2021/04/02 | 08:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

علق نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، على زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الرياض.

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وقال بن سلمان في تغريدة نقلتها وسائل إعلام سعودية وتابعها "ناس"، (2 نيسان 2021)، "حل دولة رئيس جمهورية العراق الشقيقة مصطفى الكاظمي ضيفا عزيزا على المملكة بدعوة كريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين والتقى خلالها بسيدي سمو ولي العهد في زيارة تعكس المستوى الرفيع من التعاون وما يجمع البلدين من أواصر الأخوة والعروبية والمصير المشترك".

وأضاف، "سيظل العراق الشقيق بالنسبة إلى المملكة امتداداً عروبياً أصيلاً لا يتبدل ولا يتغير مهما بلغ حجم الظروف ودقة التحديات، وستظل المملكة للعراق سندًا وأخًا وفياً في كل الأوقات".

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