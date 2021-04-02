بسبب كورونا..تراجع قياسي في انبعاثات الكربون داخل الاتحاد الأوروبي

2021/04/02 | 08:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعكشفت بيانات درسها محللو كربون في رفينيتيف، أن الانبعاثات الخاضعة لتنظيمات سوق الكربون الأوروبية انخفضت 14.4% في 2020، حيث كبلت قيود كورونا النشاط الاقتصادي وأدت لتوقف الطيران.وكشف تفسير محللي رفينيتيف، لبيانات المفوضية الأوروبية أن الانبعاثات التي يغطيها نظام التبادل بلغت إجمالا 1.365 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بانخفاض 14.4 عن العام السابق.وهذا التراجع هو الأكبر من حيث النسبة المئوية منذ إطلاق السوق في 2005.ولا تغطي السوق الانبعاثات من الزراعة أو النقل بخلاف قطاع الطيران.ومع تقييد حركة السفر العالمية تراجعت انبعاثات قطاع الطيران 58.4 بالمئة إلى 25.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.وكشفت البيانات أن الانبعاثات الثابتة التي يغطيها النظام، مثل الصادرة عن محطات الكهرباء والمصانع بلغت 1.339 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون بانخفاض 12.6 بالمئة في العام الماضي.

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