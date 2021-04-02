الكاميرات رصدتهما معا.. شاب عراقي يقتل امرأة بريطانية بـ 'وحشية'

2021/04/02 | 09:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 27 دقیقة

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أقدم طالب لجوء عراقي، على ارتكاب جريمة قتل مروعة، تمثلت بقتل امرأة بريطانية بـ "طريقة وحشية"، ومن ثم "تقطيع جسدها".

وارتكب عزام منغوري البالغ من العمر 24 عاما، وهو طالب لجوء مهدد بالترحيل، جريمته بحق لورين كوكس البالغة من العمر 32 عاما، في سبتمبر الماضي بحجرة يسكنها بمدينة إكستر، جنوب غربي إنجلترا، حيث قام بتقطيع جسدها إلى 7 قطع، وتخلص من ملابسها وأشياء خاصة بها، برميها في القمامة أو بالغابات.

وعقب الإبلاغ عن اختفائها، توصلت الشرطة إلى فيديو خاص بكاميرات المراقبة يظهر لورين برفقة عزام، الأمر الذي وضعه في دائرة الاتهام، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واكتشفت الشرطة لاحقا بعد إجرائها لسلسلة من التحريات، إقدام عزام على جريمته المروعة، واستخدامه لشريحة هاتفها المتحرك لإقناع أصدقائها بأنها لا تزال على قيد الحياة.

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