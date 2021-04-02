بالوثيقة.. جدول امتحانات الدراسة التمهيدية للصفوف المنتهية قبل انطلاقها غداً - عاجل

2021/04/02 | 09:13 - المصدر: بغداد اليوم

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جدول الامتحانات التمهيدية للمراحل المنتهية ( السادس الابتدائي ، الثالث المتوسط ، السادس الاعدادي بكافة فروعه ) للعام الدراسي 2020-2021 ، والتي ستنطلق يوم غدٍ السبت الموافق 3 من نيسان 2021

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