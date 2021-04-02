لا أعرف الشّام - نادية خلوف

2021/04/02 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف لا أعرف أهلّ الشّام ، فمن تحدّث عنها ربما ليسوا أبناء المدينة .



عشت في دمشق ، ولم أعرفها ، فعندما كنت طالبة كانت تمثّل لي النّضال، و النّضال كان يمثُل الاجتماع الحزبي ، و الاجتماع الحزبي كان يقود لا نتخاب المسؤول الذي لا يترشح أحد سواه.



عشت في دمشق عندما عملت في التعليم، وكنت أنظر من الحافلة إلى تلك الخضرة التي ترافقني إلى الغوطة الشّرقية، لكنّني رغمّ أنّني علّمت في الغوطة لكن عاداتهم وتقالبده ......





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