أمريكا تستبعد اللجوء إلى استخدام لقاح أسترازينيكا لهذه الأسباب

2021/04/02 | 09:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني استبعد رئيس الأخصائيين في الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، اللجوء إلى استخدام لقاح “أسترازينيكا” البريطاني في عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد.ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيس الاخصائيين، أنتوني […]

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