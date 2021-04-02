أطباء لبنانيون يجرون عمليات معقدة في العراق

2021/04/02 | 09:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

من المؤمل ان يجر أطباء لبنانيون عمليات معقدة داخل العراق حسب الاتفاق الذي جرى بين وزارتي الصحة العراقية واللبنانية.

وذكر بيان لوزارة الصحة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن " وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي وخلال زيارته الى لبنان على رأس وفد وزاري زار مستشفى الرسول الأعظم في العاصمة اللبنانية بيروت للاطلاع على الخدمات المقدمة للمرضى وتم الاتفاق مع الجانب اللبناني على تدريب الكوادر الصحية في لبنان وأيضا استقدام الأطباء اللبنانيين لإجراء العمليات المعقده داخل العراق وفي مختلف التخصصات الطبية".

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